Monterrey capacitará en atención a turistas para el Mundial

Por: David Cázares 21 Abril 2026, 17:39 Compartir

Los aprendizajes abarcan inglés básico, protocolos de atención, información cultural de la ciudad y consejos de convivencia con los visitantes internacionales

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Para capacitar en buen servicio al cliente y así atender a los turistas que lleguen por el Mundial, el municipio de Monterrey presentó una plataforma con guías para taxistas, restauranteros, emprendedores y voluntarios. Los aprendizajes abarcan inglés básico, protocolos de atención, información cultural de la ciudad, así como consejos de convivencia enfocados en las naciones que tendrán juegos en la entidad. Una vez que se concluyan los contenidos, los interesados podrán obtener un certificado tras presentar un examen presencial. “Tenemos que pensar que el mundial es mucho más que cuatro partidos de futbol”, dijo el alcalde Adrián de la Garza, “todo lo que engloba y rodea al Mundial es muy importante para la ciudad porque deja un legado para los habitantes de Monterrey”. El desarrollo de los contenidos estuvo supervisado por la Universidad Regiomontana y la escuela de idiomas Harmon Hall. Presentado en el palacio municipal, el alcalde destacó que el proyecto servirá para atraer futuro interés en la ciudad. “Que nosotros, como ciudadanos, tengamos la sensibilidad, sagacidad y habilidad de poder aprovechar este gran momento, tendremos la vista del mundo. “Es un gran aparador, que vean que somos una ciudad moderna, de gente trabajadora, industrial, comercial, de servicio, de primer mundo, que podemos albergar inversión industrial, pero también podemos ser un buen punto turístico”, dijo. Ximena Tamariz, secretaria de Desarrollo Económico, estimó que contemplan la participación de más de mil personas en las capacitaciones.