Monterrey capacita a más de 450 motociclistas con curso gratuito

El alcalde Adrián de la Garza supervisó las actividades para constatar que se impartiera capacitación y las herramientas para conducir de manera segura

El municipio de Monterrey impartió este fin de semana un curso gratuito de manejo de motocicleta, en beneficio de más de 450 regiomontanos.

El alcalde Adrián de la Garza, acompañado de la presidenta del DIF Monterrey, Gaby Oyervides, supervisó las actividades para constatar que los participantes recibieran capacitación adecuada y herramientas para conducir de manera segura.

La jornada forma parte del programa “Maneja Seguro”, mediante el cual el municipio busca brindar a los motociclistas conocimientos para prevenir accidentes y fortalecer la cultura de la seguridad vial.

La capacitación estuvo a cargo de instructores certificados de Italika, empresa que también facilitó las motocicletas, cascos, rodilleras y demás equipo de protección utilizado durante las prácticas.

Durante el recorrido, el alcalde destacó la importancia de que quienes utilizan este medio de transporte cuenten con la preparación y documentación necesarias para circular de manera responsable.

En este sentido, informó que quienes concluyeron el curso recibirán facilidades para tramitar su licencia de motociclista, además de que el municipio absorberá el costo del trámite mediante un subsidio.

“La licencia, que es importante porque ustedes adquieren una moto, es importante que esté asegurada y, para poder tenerla asegurada, requieren su licencia. Pueden tener licencia de manejo de vehículo, pero es diferente a la de moto. Con esta constancia, el Municipio de Monterrey no les va a cobrar nada; está ahí el subsidio total para todos los que hayan tomado este curso”, señaló el edil regio.

De la Garza explicó que la licencia para motocicleta es distinta a la de automóvil y resulta necesaria, entre otros aspectos, para contar con un seguro para la unidad.

Por su parte, Oyervides resaltó la importancia de ofrecer oportunidades de capacitación a quienes utilizan o buscan utilizar una motocicleta como medio de transporte.

“Adrián siempre nos ha pedido un Monterrey para todas y todos, donde todos tengamos las mismas oportunidades. Por eso nacen estos cursos, estos programas tan bonitos que tiene el Gobierno de Monterrey, buscando una mejor calidad de vida y oportunidades para todos los ciudadanos”, expresó.

La capacitación se desarrolló de manera escalonada en grupos, en el estacionamiento del Parque España, donde los participantes cursaron módulos teóricos sobre cultura y seguridad vial.

Al finalizar, los participantes recibieron una constancia que facilitará el trámite de su licencia de motociclista, al acreditar que cumplieron con la capacitación práctica.