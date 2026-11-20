De la Garza también resaltó el Sistema de Inteligencia ARGOS, una plataforma de videovigilancia y análisis de datos utilizada por la Policía de Monterrey

Durante una sesión del Consejo Centro, el alcalde Adrián de la Garza adelantó que trabaja en una propuesta de solución vial a largo plazo para Monterrey durante la presentación de los principales avances, programas y proyectos ante socios de la Cámara de la Industria de Transformación (CAINTRA).

Durante la sesión del Consejo Centro, el presidente municipal señaló que el objetivo del proyecto será atender de manera integral los problemas de tránsito y evitar intervenciones en puntos específicos.

"Estoy trabajando técnicamente, no conceptual, sino técnico, con todas las ingenierías y todo, para hacer una propuesta de solución vial metropolitana de largo plazo. No andar con pedacitos. Sí hay que arreglar pedacitos, como ese, es un pedazo que tiene que arreglar, pero una solución integral metropolitana grandota", explicó.

Adrián de la Garza destaca seguridad y servicios públicos

En materia de seguridad, De la Garza resaltó el Sistema de Inteligencia ARGOS, una plataforma de videovigilancia y análisis de datos utilizada por la Policía de Monterrey como parte de la estrategia ESCUDO, en coordinación con el C4.

Asimismo, destacó las acciones de Servicios Públicos, entre ellas el mantenimiento del alumbrado, la atención a espacios verdes, la adquisición de nuevos equipos y maquinaria, así como el incremento salarial otorgado a los trabajadores de esta área.

Destaca programas sociales y acciones de atención ciudadana

En cuanto a los programas sociales y de atención ciudadana, mencionó la entrega de paquetes de útiles escolares a menores mediante el programa "Útiles, Útiles", la apertura de nuevos centros de salud, el programa de microcréditos para emprendedores y la Tarjeta Regia Plus, así como los espacios del DIF rehabilitados, la Clínica Integral del Autismo y el programa Maneja Seguro.

En tanto, el director de Relaciones Institucionales de CAINTRA, Jesús Francisco López Molina, agradeció al presidente municipal su cercanía, coordinación y disposición, por lo que expresó que busca que la colaboración continúe.

En la reunión participaron también la presidenta del Consejo Centro de CAINTRA, Sandra Olaya de la Torre; la gerente de Responsabilidad Social Empresarial y Voluntarios, Jaqueline Amador; la secretaria de Desarrollo Económico de Monterrey, Ximena Tamariz García; el secretario de Obras Públicas, Hugo Salinas; el comisario general de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Eduardo Sánchez Quiroz; el tesorero municipal, Antonio Martínez Beltrán, y el encargado de la Secretaría Ejecutiva, Luis Lauro Torres.