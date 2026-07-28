Monterrey anuncia operativos contra 'arrancones' en zona sur

En redes sociales, circulan convocatorias o invitaciones para acudir como participantes o espectadores para presenciar el 'rugido de los motores'

Tras denuncias ciudadanas por "arrancones” de autos en la zona sur, el municipio de Monterrey anunció que hará operativos.

Durante el evento de entrega de obras del Circuito Vial El Huajuco, el alcalde de Monterrey, Adrián de la Garza, recibió denuncias de vecinos acerca de los "arrancones” en la avenida Acueducto

Una vecina le pidió frenar esa práctica, que pone en riesgo a vecinos, a automovilistas y a peatones.

El presidente municipal expresó que pondrán manos a la obra para impedir esta irregularidad.

"Sí, usan la avenida Acueducto, incluso una vecina lo comentó”, expuso el edil. "Ya también se va a implementar un operativo para hacer presencia”, sostuvo el presidente municipal.

Quienes protagonizan los "arrancones" son, por lo general, jóvenes que buscan divertirse, sin pensar en que están fuera de la ley.

Circulan convocatorias para presenciar 'rugido de los motores'

En redes sociales, circulan convocatorias o invitaciones para acudir como participantes o espectadores para presenciar el "rugido de los motores” y el abuso en la velocidad.

Los "arrancones" son, por lo general, en la noche, y sin tomar en cuenta las molestias que causan a vecinos y a quienes circulan por calles.

En los últimos días, ciudadanos de la metrópoli han denunciado esta práctica indebida.

El edil regio dijo que se harán operativos para impedir su realización.