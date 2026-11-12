Monterrey anuncia Expo Emprende Regio por Buen Fin y Navidad

Esta iniciativa busca promover el talento de los emprendedores de la ciudad, acercar sus productos y generar nuevas oportunidades de comercialización

El Gobierno de Monterrey realizará nuevas ediciones de EXPO EMPRENDE REGIO, un espacio que reunirá productos y creaciones de negocios locales durante El Buen Fin y la temporada navideña con el objetivo de fortalecer el comercio local y brindar mayores oportunidades a los emprendedores regiomontanos.

A través de la Secretaría de Desarrollo Económico, esta iniciativa busca promover el talento de los emprendedores de la ciudad, acercar sus productos a las familias del área metropolitana y generar nuevas oportunidades de comercialización para los negocios participantes.

Expo Emprende Regio tendrá sede en Plaza Zaragoza

La primera edición se llevará a cabo del 13 al 15 de noviembre, a partir de las 15:00 horas, a la altura del kiosco de la Plaza Zaragoza, en el Centro de Monterrey.

Posteriormente, el mismo espacio recibirá una edición especial navideña del 24 de noviembre al 20 de diciembre, con actividades todos los días a partir de las 15:00 horas, donde los visitantes podrán encontrar opciones de regalos, productos originales y artículos elaborados por emprendedores locales.

De acuerdo con el Gobierno municipal, mediante programas como EXPO EMPRENDE REGIO se ha brindado apoyo a más de 7 mil 500 emprendedores, contribuyendo al crecimiento de sus negocios y al fortalecimiento de la economía local.