Monterrey anuncia 30 obras del Presupuesto Participativo 2025

En total se recibieron 155 proyectos, de los cuales 97 fueron considerados viables para votación, resultando seleccionadas 30 obras, una por cada sector

El Gobierno de Monterrey presentó las 30 obras ganadoras del programa Presupuesto Participativo 2025 y anunció el próximo arranque de la edición 2026, destacando una participación ciudadana histórica en la elección de proyectos para mejorar las colonias del municipio.

Las acciones seleccionadas obtuvieron un total de 15 mil 430 votos, cifra que representa la mayor participación registrada en este ejercicio y un incremento del 20 por ciento respecto a 2024.

'¿Participaron más de 15 mil personas, es inédito, no se había dado una participación tan amplia y nos indica que algo se está haciendo bien y que está haciendo participar a la gente.' 'Nos indica que entonces, en lo que planeamos vamos bien, pero nos indica también que falta mucha más participación y que tenemos que seguir trabajando para que la gente se anime a participar en este tipo de ejercicios que son muy importantes para crear comunida', afirmó el munícipe.

Monterrey destinará 84.9 millones a obras comunitarias

El secretario de Participación Ciudadana, Rafa Ramos, recordó que desde noviembre del año pasado se convocó a la comunidad a presentar propuestas de mejora para sus sectores.

En total se recibieron 155 proyectos, de los cuales 97 fueron considerados viables para someterse a votación, resultando seleccionadas 30 obras, una por cada sector.

Para la ejecución de estos proyectos, el municipio invertirá 84.9 millones de pesos, equivalentes al cinco por ciento de lo recaudado por impuesto predial.

Las obras beneficiarán a más de 75 mil ciudadanos e incluyen construcción de canchas, rehabilitación de parques y plazas, instalación de vitapistas, senderos, rampas y acciones de conectividad.

El alcalde reiteró que el programa de Presupuesto Participativo tiene como objetivo impulsar la intervención de la ciudadanía en la identificación y solución de necesidades comunitarias, además de fortalecer una gobernanza transparente e incluyente.

Asimismo, adelantó que próximamente se dará a conocer el arranque oficial de la edición 2026 de este esquema de participación.

En la presentación de las obras ganadoras participaron integrantes del Comité Ciudadano de Presupuesto Participativo, entre ellos Alejandra Fernández, presidenta de la asociación civil “Telar”, además de representantes de la Universidad de Monterrey, de la Arquidiócesis local y vecinos de los sectores beneficiados.

Por parte del municipio asistieron el secretario de Administración, Marcelo Segovia; el secretario de Obras Públicas, Nazario Pineda; la directora del programa, Nancy Villarreal; y el regidor Daniel Galindo, coordinador de la Comisión de Participación Ciudadana.