Monterrey acusa al Estado de retener 313.5 mdp

El Municipio de Monterrey presentó una denuncia penal contra el Gobierno estatal por la presunta retención de 313.5 millones de pesos

Por presuntamente retener recursos públicos, el Municipio de Monterrey presentó una denuncia penal ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción en contra del Gobierno estatal.

Mediante un comunicado, la autoridad municipal acusó a la Secretaría de Finanzas y Tesorería del Estado y al Instituto de Control Vehicular de retener reiteradamente fondos que legalmente corresponden a las administraciones.

“Es de conocimiento público que existen adeudos importantes del Gobierno del Estado con municipios de Nuevo León ya que la Tesorería del Estado y el Instituto de Control Vehicular han retenido reiteradamente fondos que legalmente corresponde recibir a las administraciones municipales”, se informó en el escrito.

“Esto (sucede) a pesar de haber sido requeridos formalmente en diversos momentos, como ocurrió el pasado 13 de julio cuando alcaldesas y alcaldes entregaron un escrito dirigido al Gobernador del Estado, manteniéndose hasta esta fecha el silencio y omisión al respecto”.

La administración regiomontana precisó que, al igual otros municipios, no se está pidiendo recursos adicionales.

“Lo que se exige es el cumplimiento de la ley, que el Gobierno del Estado detenga la ilegal retención que sistemáticamente hace de recursos que, al dejarlos de recibir, afectan directamente a la ciudadanía porque se impiden inversiones en seguridad, en servicios públicos, en infraestructura y en todos los ámbitos de competencia municipal”, se detalló.

Se informó que el monto de adeudo es de $313.5 millones de pesos y corresponde al Fondo de Desarrollo Municipal, fondos y aportaciones estatales, así como recursos correspondientes al convenio de coordinación con el Instituto de Control Vehicular por multas de tránsito municipales cobradas por el organismo estatal.

La denuncia se presentó contra quien o quienes resulten responsables.