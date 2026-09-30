Monterrey activa operativo de limpieza en red pluvial

El municipio puso en marcha un operativo en la red pluvial de la ciudad, con el objetivo de prevenir encharcamientos, inundaciones y accidentes viales

Ante el pronóstico de precipitaciones en la entidad, el municipio de Monterrey puso en marcha un operativo especial de supervisión y desazolve en la red pluvial de la ciudad, con el objetivo de prevenir encharcamientos, inundaciones y accidentes viales.

Por indicaciones del alcalde Adrián de la Garza, personal de la Secretaría de Servicios Públicos mantiene bajo vigilancia 40 puntos críticos propensos a la acumulación de agua y desechos.

El titular de la dependencia, Hugo Salinas, informó que en la capital existe un inventario de 3 mil 311 rejillas de drenaje, donde se trabaja de forma permanente.

“Es importante que la ciudadanía tome conciencia y evite tirar basura en la vía pública. Hemos encontrado desde colchones, sanitarios y espejos, hasta llantas y escombros. Todo esto afecta de manera importante el flujo del agua y puede contribuir a generar inundaciones”, señaló.

Precisó que las cuadrillas intervienen en promedio 17 rejillas al día y que, en lo que va de la presente gestión municipal, se han retirado más de 800 toneladas de basura de estos ductos.

Paralelamente, mediante el uso de equipos hidrojet, las autoridades han logrado desazolvar 11 mil toneladas de lodo de las bocas de tormenta para garantizar el flujo continuo del agua pluvial.

Por último, Salinas hizo un llamado a la ciudadanía a evitar el arrojo de desechos a las calles.