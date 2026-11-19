El encuentro buscó incorporar la participación ciudadana a la discusión sobre el desarrollo de Monterrey y las condiciones necesarias para la movilidad

Banquetas dignas, arbolado y calles que permitan una convivencia más segura entre peatones y distintos medios de transporte fueron parte de los temas discutidos en un encuentro ciudadano sobre los retos del crecimiento urbano de Monterrey.

La Secretaría de Desarrollo Urbano Sostenible (SEDUSO) organizó el conversatorio “Movilidad, Café y Negocios Biciamigables: Conversaciones que Resuelven”, realizado en BreadBox, en el Centro de la ciudad.

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La sesión reunió a especialistas, ciudadanos y representantes de distintos sectores para intercambiar perspectivas sobre movilidad, espacio público y transformación urbana.

Los asistentes participaron en dinámicas para compartir propuestas sobre calles accesibles e incluyentes, áreas verdes y mejores condiciones para quienes caminan o utilizan diferentes opciones de transporte.

Especialistas comparten perspectivas sobre el crecimiento urbano

Participaron Enrique Adame, coordinador en IMPLANC de Monterrey; Águeda Gon, directora de Camino Colectivo; Elena Hernández Villarreal, fundadora de ARRE Concept, y Claudia Ledezma, coordinadora en el Centro para el Futuro de las Ciudades.

El encuentro buscó incorporar la participación ciudadana a la discusión sobre el desarrollo de Monterrey y las condiciones necesarias para responder a sus necesidades de movilidad y uso del espacio público.