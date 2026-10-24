Montan gigantesco altar dedicado a Rufino Tamayo

Alumnos, maestros y directivos de la Preparatoria 9 de la UANL se coordinaron para rendirle homenaje a este reconocido artista nativo del estado de Oaxaca

Un enorme y vistoso altar de muertos dedicado al pintor y escultor mexicano Rufino Tamayo fue montado en la Preparatoria 9 de la UANL, en Monterrey.

Alumnos, maestros y directivos se coordinaron durante meses para rendirle homenaje a este reconocido artista nativo del estado de Oaxaca, y fallecido en el año de 1991.

En vísperas de la celebración del Día de Muertos, la comunidad universitaria de esta institución decidió aplicarse para mantener viva esta tradición de rendir culto a quienes ya se nos adelantaron en el camino.

El trabajo incansable de todos tuvo resultados: se esmeraron en todo, especialmente en decorar el piso que conduce al altar, dentro del plantel en la colonia Mitras Norte.

La colorida "alfombra” acaparó gran parte del patio central del plantel y llamó la atención que fue decorada con semillas molidas y aserrín, todo pintado de colores vivos.

En el piso, las imágenes de las sandías, elementos que fueron característicos en la obra de Tamayo, llamaron mucho la atención.

En el altar se colocaron las ofrendas, las velas, el pan de muertos, frutas y la fotografía del reconocido pintor.

El colorido altar, en el que predomina el papel picado y la flor de cempasúchil, cumple con las especificaciones que indica la tradición.

Los siete escalones representan las etapas por las que el alma del difunto o difunta debe transitar para alcanzar la paz eterna.

Además del gasto financiero que se hizo en esta obra de arte, se destaca la creatividad y dedicación para mantener viva la tradición del Día de Muertos, que se celebra el 2 de Noviembre.