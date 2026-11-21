A propuesta de Hacienda y Tesorería Municipal, el Cabildo de Monterrey sumó 126 millones 200 mil 518 pesos al Presupuesto de Egresos 2026.

El Cabildo de Monterrey aprobó este viernes, durante sesión ordinaria, la cuarta modificación al Presupuesto de Egresos 2026, que contempla una ampliación de 126 millones 200 mil 518 pesos.

La propuesta, presentada por la Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipales, deriva de un análisis de la Tesorería Municipal sobre el comportamiento financiero del Municipio, que permitió identificar ingresos excedentes, rendimientos financieros, ajustes de diversos fondos y ministraciones de recursos estatales y federales que requieren incorporarse al presupuesto para su correcta ejecución.

Nuevo monto presupuestal y aprobación del informe financiero

Con esta modificación, el presupuesto municipal pasa de 11 mil 720 millones 665 mil 196 pesos a 11 mil 846 millones 865 mil 715 pesos, además de contemplar adecuaciones a distintas partidas presupuestales para ajustar la distribución del gasto conforme a las necesidades de la administración y de la ciudadanía.

Estas acciones buscan mantener finanzas sanas, ejercer los recursos públicos con responsabilidad, eficiencia y transparencia, y fortalecer la capacidad del Municipio para atender las prioridades de Monterrey sin comprometer su estabilidad financiera ni recurrir al endeudamiento.

En la misma sesión ordinaria, se aprobó el informe financiero presentado por la Tesorería Municipal, correspondiente al mes de octubre, en el que se da cuenta del comportamiento de las finanzas públicas y del ejercicio de los recursos municipales.