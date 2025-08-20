Modernizan red de semáforos en San Pedro para agilizar traslados

San Pedro puso en marcha un programa integral de modernización de la red de semáforos, con el propósito de reducir los tiempos de traslado

San Pedro puso en marcha un programa integral de modernización de la red de semáforos, con el propósito de reducir los tiempos de traslado, fortalecer la seguridad vial y asegurar la operación continua del sistema en caso de interrupciones eléctricas.

El secretario general del Ayuntamiento, Luis Susarrey, explicó que busca colocar al municipio a la altura de ciudades reconocidas internacionalmente por la eficiencia de su movilidad.

“Lo que anunciamos hoy es una acción que forma parte de un proyecto integral para modernizar la red semafórica y hacer más eficientes los tiempos de traslado en el municipio”, señaló el funcionario.

De acuerdo con las autoridades, la sincronización de semáforos implementada en corredores como Alfonso Reyes y Calzada San Pedro ya ha mostrado resultados positivos, reflejados en la disminución de tiempos de recorrido y en una mayor fluidez en la circulación vehicular.

Además de la sincronización, el municipio avanza en la instalación de Unidades de Respaldo de Energía (UPS, por sus siglas en inglés) en los cruceros más transitados.

Estos equipos permiten mantener la operación de los semáforos hasta por cuatro horas durante un corte de energía eléctrica o una variación de voltaje, reduciendo así riesgos de accidentes y congestionamientos.

Actualmente, 48 de las 105 intersecciones semaforizadas del municipio ya cuentan con este respaldo, lo que representa un avance de aproximadamente 45 por ciento.

Según Gabriel Ponce, director de Movilidad de San Pedro, las UPS se han colocado prioritariamente en zonas con mayor incidencia de fallas eléctricas, como el corredor de Alfonso Reyes en su parte alta, así como en vialidades como Calzada del Valle y Gómez Morin.

“La idea es que a principios de 2026 tengamos los 105 cruces equipados con UPS. El sistema se activa de manera automática y evita que la circulación se vea interrumpida mientras se restablece la electricidad”, explicó Ponce.

La segunda etapa del programa está prevista para arrancar entre finales de 2025 y los primeros meses de 2026. Con ello, el municipio espera garantizar la continuidad de la operación en toda la red semafórica.

El secretario general reconoció que, pese a los avances, San Pedro y el resto de la zona metropolitana aún enfrentan un rezago en materia de semaforización.

“Nos queremos traer lo mejor que están haciendo otras ciudades, y que eventualmente tengamos un sistema inteligente que hoy no tenemos. Hoy tenemos un sistema con gente muy preparada, pero el sistema como tal todavía no es inteligente, los semáforos los seguimos arreglando manualmente”, comentó Susarrey.

La modernización busca beneficiar directamente a los más de 130 mil habitantes de San Pedro, así como a la población flotante que transita diariamente por el municipio.