Modernización de desulfuradoras de la Refinería tomará dos años

El titular de Medio Ambiente, explicó que estos equipos permitirán una disminución importante en las emisiones que generan las instalaciones petroleras

La Refinería de Cadereyta operará con un sistema de filtración renovado dentro de aproximadamente dos años, de acuerdo con lo expuesto por el secretario de Medio Ambiente, Raúl Lozano Caballero.

En su comparecencia en la Glosa del Cuarto Informe, el funcionario explicó que la actualización de estos equipos permitirá una disminución importante en las emisiones que generan las instalaciones petroleras.

“Actualmente, se encuentran renovando dos desulfuradoras, las cuales son recuperadoras de azufre, que es el gas que sale cuando se está quemando la gasolina. “Y esperan en los próximos dos años terminar esta remodelación o equipamiento de los filtros de la refinería, sin duda es un gran reto, pero estamos trabajando y con mucha comunicación con el gobierno Federal para poder tener en el corto plazo los resultados esperados por la ciudadanía”, dijo Raúl Lozano.

El titular de Medio Ambiente indicó que, aunque el proyecto representa un desafío técnico considerable, existe un compromiso de las instituciones involucradas para acelerar los trabajos y atender la demanda social de mejorar las condiciones atmosféricas en Monterrey y su área metropolitana.

En el caso de las pedreras, informó que la dependencia estatal emitió nuevas medidas obligatorias para disminuir la dispersión de partículas PM2.5 y PM10, consideradas como una de las principales fuentes de polvo en la zona.

Además, las compañías deberán invertir en sistemas de control, colocar domos y lonas, además de modernizar su operación para reducir su impacto ambiental.

Por otra parte, en el tema de la división Ambiental mencionó que desde su creación ha presentado 87 querellas ante la Fiscalía Especializada en Delitos Ambientales, la cual se encuentra investigando al respecto.