La modernización integral de carreteras en Nuevo León se mantiene como una de las prioridades de la actual administración estatal, con el objetivo de fortalecer la movilidad y el desarrollo económico de la región.

El Secretario General de Gobierno, Miguel Ángel Flores Serna, aseguró que estas obras forman parte de una estrategia de largo plazo para consolidar un estado mejor conectado y competitivo.

El funcionario afirmó que la visión de infraestructura carretera ha marcado el rumbo del gobierno estatal, al impulsar proyectos que incrementan la capacidad logística y favorecen la actividad comercial en distintos puntos del territorio.

Modernización carretera impulsa conectividad en Nuevo León

“Si algo ha distinguido a esta administración es la visión para modernizar nuestra infraestructura carretera. Hoy tenemos un Nuevo León mejor conectado, más competitivo y con mayor capacidad para incrementar el desarrollo económico”, expresó.

Flores Serna destacó que la mejora y construcción de nuevas vías fortalecen la conectividad con EUA, lo que posiciona a la entidad como un punto estratégico para el comercio y la inversión.

“Las carreteras no sólo conectan destinos, conectan oportunidades para las familias y las empresas”

Subrayó que cada obra representa una herramienta clave para dinamizar sectores productivos y facilitar la movilidad regional.

Carretera Interserrana reducirá tiempos de traslado

Entre los proyectos prioritarios, el Secretario General de Gobierno reconoció el avance en la construcción de la carretera Interserrana, considerada una obra estratégica para detonar el crecimiento del sur del estado.

Este corredor vial permitirá reducir de manera significativa los tiempos de traslado hacia el área metropolitana de Monterrey, además de mejorar las condiciones de tránsito para habitantes y transportistas.

Conexión con La Gloria-Colombia fortalece comercio exterior

El funcionario estatal agregó que la Interserrana también facilitará la conexión hacia el norte mediante la nueva vía La Gloria-Colombia y la aduana Colombia, ubicada en el municipio de Anáhuac.

De acuerdo con cifras del Gobierno estatal, en un periodo de cuatro años la aduana pasó de registrar 300 cruces a 7,000, lo que refleja un incremento considerable en el flujo comercial.

“Hoy ya es posible transitar hacia el norte sin necesidad de salir de Nuevo León, lo que representa una ventaja logística muy importante y demuestra el impacto directo de las obras carreteras en la actividad económica y comercial”

Estrategia de largo plazo para infraestructura vial

Flores Serna aseguró que la modernización carretera responde a una planeación de largo alcance, enfocada en dejar infraestructura sólida y funcional para las próximas generaciones.

Indicó que la red vial renovada no sólo mejora la movilidad interna, sino que fortalece la competitividad del estado frente a otros mercados nacionales e internacionales, al facilitar el transporte de mercancías y la integración regional.