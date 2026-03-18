'Modelo NL', único para el desarrollo del Estado: Samuel García

El mandatario estatal aseguró que dicha estrategia patentada tiene el objetivo de que los sectores de la entidad se conviertan de 'primer lugar'

El gobernador Samuel García destacó este martes que para que el “Modelo Nuevo León” se convierta en un esquema único para el desarrollo del Estado y el país, es necesario el trabajo conjunto con el sector privado y el Consejo Nuevo León, así como una sociedad civil organizada.

Durante la Sesión Plenaria del Consejo Nuevo León, el mandatario estatal afirmó que se cuenta con el 80% de aprobación en su quinto año de administración.

“Hoy llegamos al quinto año con 80 por ciento de aprobación y la gente reconoce que es el mejor Gobierno que ha tenido el Estado”, expresó.

En compañía de la titular de Amar a Nuevo León, Mariana Rodríguez, el gobernador afirmó que la estrategia patentada cuenta con el objetivo de que los sectores de la entidad se posicionen como el primer lugar "en todo".

“La fórmula está patentada y se llama Modelo Nuevo León, estados que quieran crecer al 5.6 anual ahí está la receta Modelo Nuevo León; estados que quieran tener la mejor Policía de México, Modelo Nuevo León y Estados que quieran trabajar juntos IP-Gobierno la receta Consejo Nuevo León”, refirió.

Ante más de 350 funcionarios estatales, empresarios, académicos y representantes de la sociedad civil, el mandatario estatal señaló que se fortalecieron proyectos estratégicos.

Acciones gubernamentales como medio para solución de problemas en Nuevo León

En tanto, Andrés Garza Herrera, presidente Ejecutivo del Consejo Nuevo León, reafirmó que la mejor forma de incidir en los problemas del Estado desde la ciudadanía es por medio de las acciones gubernamentales.

“Soy un convencido de que, para verdaderamente mover la aguja con resultados de alto impacto, hay que ver al Gobierno como el medio para llegar a la solución”, dijo Garza Herrera.

Entre los más de 30 proyectos presentados, se destacó la Reingeniería de Órganos Internos de Control con la Contraloría Estatal, la cual peritiría duplicar la cobertura de vigilancia de los organismos.