Mitigan incendio en lecho del río Santa Catarina

Fue alrededor del medio día en donde se observó una fumarola en la zona, lo que generó la movilización de la unidad de emergencia

Un incendio se reportó en el lecho del río Santa Catarina, a la altura de la avenida Morones Prieto y Garza Sada, en el municipio de Monterrey. Fue alrededor del medio día en donde se observó una fumarola en la zona, lo que generó la movilización de la unidad de emergencia para evaluar la situación y descartar riesgos. De inmediato, elementos de Protección Civil de Nuevo León respondieron a la situación, logrando evitar que se propagaran las llamas y mitigar el incendio, descartándose cualquier peligro para la zona. Las autoridades hasta el momento no han reportado a ninguna persona lesionada ni afectada por este incendió dentro del río Santa Catarina; sin embargo, la zona sigue en vigilancia para evitar la propagación del incendio hacia otros lugares cercanos. Protección civil invita a la ciudadanía a evitar arrojar todo tipo de basura y materiales inflamables cerca del río, ya que al tirar estos materiales pueden provocar el riesgo de incendios.