¡Misión cumplida! Perrito maratonista está en Fundidora

Después de una búsqueda de INFO7, Manchas, la perrita sensación e inesperada estrella del Maratón Powerade, ha sido hallada y se encuentra bajo resguardo

Las imágenes se volvieron virales: la perrita no estaba invitada al Maratón Powerade Monterrey 2025, celebrado el pasado domingo... pero se coló y con sus incansables cuatro patas participó en la carrera de 42 kilómetros, desde el municipio de Monterrey hasta San Pedro.

La peluda sacrificó su descanso y ¡patas, a correr!

En las redes sociales, los regios andaban preguntando por ella: era la sensación.

La pregunta era: tras la kilométrica carrera, ¿dónde estaba esta peluda tan aplicada?

Incluso, algunos hasta levantaron la mano para adoptarla.

Nosotros nos dimos a la tarea de ir a buscarla con nuestras cámaras.

La buscamos a pie, siguiendo el trayecto que tuvo el maratón, en las calles alrededor del punto de inicio, en el Parque Fundidora, tanto afuera del Parque como adentro. Y también la buscamos desde el auto.

No paramos, buscándola a lo largo de avenidas como Revolución y Constitución, Washington, Zaragoza, de nuevo, recorrimos Constitución, luego Morones Prieto, Garza Sada y llegamos al Bulevard Acapulco.

¿Y qué cree? Apareció.

Estaba dentro del Parque Fundidora, a la altura del Museo de Cera.

Parque Fundidora la tomó bajo su resguardo.

Valoración y adopción

Se le ve bien. Y está recibiendo atención médica por parte de un particular que le está haciendo su historial clínico.

Personal del Parque Fundidora comentó que eso es necesario porque, si se concreta su adopción, lo ideal sería que su dueño sea un corredor porque se percibe que la mascota necesita ese ambiente.

Así que misión cumplida.

La perrita ya fue localizada.

Y que no le extrañe verla en otra competencia deportiva, porque este ejemplar animal sí que es ejemplar.