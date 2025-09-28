'Mina' ya tiene nuevo hogar; despiden a coordinador de La Pastora

Luego de una investigación, se determinó que el responsable del zoológico debía ser despedido ante el preocupante estado de salud de la osezna

Después de varios días en el ojo público, parece que el destino de la osa "Mina" comenzará a encaminarse positivamente, pues se determinó que será trasladada del Zoológico La Pastora.

Esto se decidió luego de que la Procuraduría Federal de Protección Ambiental (Profepa) le realizó diversos estudios, en los que determinó que lo mejor para este ejemplar de oso negro americano sea llevado a otra locación.

La propia administración del zoológico aseguró que todo se realizó con los procesos debidos y priorizando siempre el bienestar de Mina, quien ahora "vivirá" en la Fundación Invictus.

¿Qué es Fundación Invictus?

Fundación Invictus es una ONG que se dedica a brindarle atención veterinaria especializada a diferentes especies de fauna silvestre que hayan sufrido maltrato por parte del ser humano.

Sus instalaciones se ubican en la ciudad de Pachuca, Hidalgo y mediante el cautiverio temporal busca rehabilitar y reincorporar a los ejemplares, para que puedan retomar su vida en libertad.

Separan de cargo a coordinador de "La Pastora por caso de "Mina"

A través de redes sociales, el director general del Parque Fundidora, Jean Joseph Léautoud, anunció que el coordinador general del zoológico "La Pastora", Gustavo Sepúlveda, fue separado de su cargo tras llevar a cabo una investigación.

"Esta investigación arrojó que el responsable del zoológico y su personal médico pudieron haber hecho más por "Mina". explicó

La osezna negra americana se encuentra delicada, por lo que al llevar a cabo una profunda investigación, se decidió separar de cargo a responsable.

Además, la Profepa anunció diversas recomendaciones para que "Mina" se encuentre bajo el cuidado adecuado.