Miles de fans esperan a Imagine Dragons en Fundidora

Según reportes del Gobierno del Estado, a pocas horas del show programado para las 20:00 horas, ya se registraba un aforo superior a los 40 mil asistentes

Un ambiente de fiesta total se vive este domingo en el Parque Fundidora, donde miles de regiomontanos y turistas disfrutan de una doble jornada de emociones en pleno Día del Padre.

Los aficionados combinaron los festejos del Día del Padre y la pasión de la jornada dominical de futbol del Mundial con la cuenta regresiva para el esperado concierto de la banda originaria de Las Vegas, Imagine Dragons.

De acuerdo con reportes del Gobierno del Estado, a pocas horas del show programado para las 20:00 horas, ya se registraba un aforo superior a los 40 mil asistentes dentro del recinto.

“Alistan aficionados del Mundial Más Norteño en el Parque Fundidora previo al concierto de la banda originaria de Las Vegas. Al momento se registra un aforo superior a los 40 mil accionados; el concierto de Imagine Dragons está programado a las 20:00 horas”, informó el gobierno estatal.

Para este evento masivo, la gran mayoría de los asistentes ha optado por dejar el auto en casa y utilizar el transporte público.

Ante esto, tanto el Instituto de Movilidad y Accesibilidad (IMA) como el Sistema de Transporte Colectivo Metrorrey reportaron que sus operativos y "Rutas Dedicadas" se encuentran listas y operando a su máxima capacidad para garantizar el regreso seguro de los fanáticos de Imagine Dragons y los visitantes del FIFA Fan Festival.

Para quienes se trasladan en metro, las autoridades recordaron que las estaciones más cercanas al Parque Fundidora son Y Griega (Línea 1) y Santa Lucía (Línea 3). Ambas estaciones, en conjunto con la terminal Exposición, ampliarán su horario de servicio de manera excepcional hasta la 1:00 de la madrugada.

Asimismo, las Rutas Dedicadas de camiones, que enlazan puntos clave como la Zona Hotelera, San Pedro, el Aeropuerto Internacional de Monterrey y la Avenida Eloy Cavazos con las estaciones Y Griega y Exposición, continuarán operando de manera completamente gratuita hasta las 2:00 horas de la madrugada.

Blindaje de seguridad en la zona

El gobierno estatal informó que se mantiene un estricto despliegue de seguridad y atención ciudadana en los alrededores del parque y en los accesos al transporte.

El operativo se ejecuta en una colaboración coordinada entre elementos de la Guardia Nacional, Fuerza Civil, paramédicos, voluntarios de la FIFA, los denominados "Leones de la Movilidad", así como personal técnico del IMA y Metrorrey.