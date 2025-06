Mike Flores deja un Congreso activo y seguirá trabajando por NL

“También a las y los legisladores de diferentes bancadas, porque más allá de las diferencias políticas supimos construir acuerdos por el bien del estado y sobre todo gracias a la gente, a quienes confiaron en mí, a quienes escucharon, a quienes me escribieron, me hablaron en la calle o me siguieron en redes. Ustedes hicieron que sin duda todo esto valiera la pena. Hoy cierro este capítulo siendo una mejor persona.

“Y aunque dejo el Congreso, no dejo mi compromiso con Nuevo León. Desde donde esté voy a seguir trabajando por este estado, como siempre lo he hecho.

“Lo que viene aún no está escrito, pero seguro nos volveremos a encontrar. Gracias de corazón, su amigo Mike Flores”, indicó.