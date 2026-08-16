Mike Flores convoca a diputados para destrabar Presupuesto 2026

Su participación, explicó el funcionario, permitiría acompañar las conversaciones y constatar la disposición del Gobierno estatal para construir acuerdos

El Gobierno de Nuevo León buscará reactivar la negociación del Presupuesto 2026 mediante una reunión con las bancadas del Congreso local y representantes del sector empresarial, propuesta para el próximo 2 de septiembre en la Tesorería estatal.

El secretario general de Gobierno, Miguel Ángel Flores Serna, planteó el encuentro después de que CAINTRA y otros organismos empresariales solicitaran destrabar los recursos pendientes y avanzar en la definición presupuestal del Estado.

El funcionario coincidió con el llamado de las cámaras y sostuvo que la discusión debe concentrarse en las necesidades de Nuevo León, por encima de las diferencias políticas entre el Ejecutivo y el Poder Legislativo.

“Hago un llamado a los legisladores, a todos los legisladores, para cerrar filas, con altura de miras, madurez política y saquemos adelante este presupuesto, buscando que el más beneficiado sea el Estado de Nuevo León y toda la gente que vive en él”, expresó.

Proponen reunión con las bancadas el 2 de septiembre

Flores Serna informó que buscará personalmente a los coordinadores y representantes de las distintas fracciones legislativas para presentarles la invitación, que también será enviada por escrito.

La reunión se realizaría una vez concluido el receso legislativo y tendría como sede la Tesorería del Estado.

En ella participarían el secretario general de Gobierno y Ulises Carlín, actual encargado de la dependencia.

El objetivo será establecer una mesa de diálogo directo para revisar los puntos pendientes del Presupuesto 2026 y explorar las condiciones necesarias para alcanzar un acuerdo con el Congreso.

“Ojalá podamos tener la madurez política, altura de miras, no politizar el presupuesto y sacarlo adelante”, manifestó Flores Serna.

Cámaras empresariales participarían en la negociación

La convocatoria también será extendida a CAINTRA y los demás organismos empresariales que solicitaron avances en materia presupuestal.

Su participación, explicó el funcionario, permitiría acompañar las conversaciones y constatar la disposición del Gobierno estatal para construir acuerdos.

Flores Serna consideró que el diálogo debe privilegiar los proyectos y recursos que requiere la población, así como las acciones necesarias para mantener el desarrollo económico y social de Nuevo León.

El secretario también abrió la posibilidad de que durante la reunión comiencen a revisarse asuntos relacionados con el Presupuesto 2027, siempre que las bancadas alcancen un consenso para ampliar la agenda.

La realización del encuentro dependerá ahora de la respuesta de los grupos legislativos y de los organismos empresariales convocados.