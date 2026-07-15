Mijes responde a Samuel García; rechaza señalamientos

En respuesta a las declaraciones del mandatario, quien lo acusó de abandonar Escobedo, el edil con licencia aseguró que hay datos que muestran lo contrario

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El alcalde de Escobedo con licencia, Andrés Mijes, respondió a los señalamientos realizados por el gobernador Samuel García, realizados en un evento en su municipio, y rechazó haber abandonado a la gente, además de asegurar que su administración dejó finanzas sanas; asimismo, aprovechó para exigir al estado el cumplimiento de los recursos comprometidos para la obra del Triángulo Norte.

En su mensaje, Mijes afirmó que no responderá “ofensa por ofensa” y sostuvo que “los insultos dividen, los resultados construyen”, al asegurar que Nuevo León requiere coordinación entre los distintos niveles de gobierno y no confrontación política.

En respuesta a las declaraciones del mandatario estatal, quien lo acusó de abandonar Escobedo, el edil con licencia aseguró que hay datos que muestran lo contrario.

Usted dice que abandoné el municipio. “Los hechos dicen exactamente lo contrario”, expresó al señalar que dejó una administración con un presupuesto cercano a los 4 mil millones de pesos, finanzas en semáforo verde y más de mil 700 millones de pesos en ingresos propios.

También rechazó que Escobedo se encuentre descuidado en materia de desarrollo y seguridad, al destacar la llegada de más de 5 mil millones de dólares en inversiones, la generación de empleos y la certificación internacional de la policía municipal.

“Llegó el Costco más grande de América Latina, el centro de distribución más grande de Mercado Libre, un centro de distribución de Amazon y nuevos parques industriales que han generado más de 20 mil empleos”, comentó.

Uno de los principales temas de su respuesta fue la obra del Triángulo Norte, donde afirmó que el Gobierno del Estado aún mantiene pendientes alrededor de 233 millones de pesos comprometidos para el proyecto.

Cuando se inició el proyecto del Triángulo Norte, el gobernador se comprometió a otorgar 300 millones de pesos para el financiamiento de la obra. A la fecha solo han llegado 255 millones de pesos y, como la obra estuvo prácticamente detenida dos años, eso aumentó el valor de la obra cerca de 440 millones de pesos. Por eso el faltante que está reclamando el municipio de Escobedo es de aproximadamente 233 millones de pesos”, aseguró.

Y ante la solicitud que hará el mandatario estatal luego de que asegurara que entregó los 300 millones de pesos, el edil con licencia aceptó que la obra sea auditada por las autoridades competentes, al asegurar que desde 2023 la Auditoría Superior del Estado no ha realizado observaciones al proyecto.

Yo acepto que hagan la auditoría. Nosotros somos partidarios de la transparencia, pero también invito a que la Auditoría Superior del Estado audite el Metro, la Interserrana y las obras del Fan Fest. Nosotros no le tenemos miedo porque gobernamos con cuentas claras”, declaró.

El alcalde con licencia también acusó al Gobierno estatal de retrasar la entrega de participaciones y recursos a los municipios, situación que, dijo, obedece a problemas financieros de la administración estatal.

Yo lo que creo es que no tiene dinero. Ahí están las obras del Metro, la Interserrana y otros proyectos detenidos. El problema es iniciar obras sin tener garantizada la suficiencia presupuestaria”.

Mijes aseguró que desde noviembre no mantiene comunicación con Samuel García y lamentó que no se haya retomado la Mesa Metropolitana de Coordinación, además de reconocer que él respeta a la institución estatal.

Durante su mensaje, también aprovechó para agradecer el apoyo federal, encabezado por la presidenta de la república, Claudia Sheinbaum, tanto al estado como al municipio.

Finalmente, reiteró su disposición para trabajar con el gobierno del estado, aunque insistió en que la prioridad debe ser resolver los problemas de Nuevo León mediante el diálogo y el cumplimiento de los compromisos institucionales.