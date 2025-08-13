Info 7 Logo
Mijes pide reabrir debate sobre transporte escolar obligatorio

Por: Jessica Guerra

12 Agosto 2025, 15:17

El alcalde planteó que la discusión debe incluir metas a corto, mediano y largo plazo, con la prioridad de aplicar de forma adecuada el carpool

Luego de que en julio el Congreso del Estado rechazara la iniciativa para implementar de manera obligatoria el transporte escolar, el presidente de la Mesa Metropolitana y alcalde de Escobedo, Andrés Mijes, consideró que la propuesta no fue suficientemente discutida.

“Yo creo que no está suficientemente debatida la iniciativa. Hay que socializarla, consensuarla y presentar las bondades en el Congreso, explicar lo que implica esta ley y su modificación para convencerlos de que es positivo tener un transporte escolar”, expresó al finalizar la tercera reunión con los alcaldes metropolitanos. 

El alcalde planteó que la discusión debe incluir metas a corto, mediano y largo plazo, con la prioridad de aplicar de forma adecuada el carpool, promover el escalonamiento de horarios y habilitar carriles de alto flujo. 

Estas medidas, dijo, en conjunto con el transporte escolar, contribuirían a mejorar la vialidad en la zona metropolitana.

