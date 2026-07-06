Mijes lleva a la región citrícola asambleas por el Plan México

El alcalde de Escobedo recorrió General Terán y Montemorelos para promover la "Mayoría Norteña" y respaldar el proyecto impulsado por Claudia Sheinbaum

Andrés Mijes realizó este domingo una gira de trabajo por la región citrícola, encabezando las Asambleas Informativas en Defensa de la Transformación y Soberanía Nacional en los municipios de General Terán y Montemorelos.

Durante los encuentros con familias de la zona, el alcalde de Escobedo y referente de Morena dialogó sobre la necesidad de hacer realidad en cada comunidad el "Plan México", impulsado por la Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, y sumarlos a la construcción de la denominada "Mayoría Norteña".

“El campo nos recuerda una gran verdad: el esfuerzo siempre da fruto. Por eso llegamos aquí, para escuchar, organizarnos y construir con esfuerzo del bueno la Mayoría Norteña, la mayoría de Morena que hará realidad el Plan México de nuestra Presidenta en cada comunidad de Nuevo León”, expresó Mijes ante los asistentes en General Terán.

En su paso por Montemorelos, Mijes aseguró que los beneficios del desarrollo económico del estado no deben centralizarse solo en la zona metropolitana, sino expandirse con fuerza hacia el sector rural para generar una prosperidad compartida.

“Necesitamos que la transformación gane para que ustedes sientan aquí, en su municipio, los beneficios de la riqueza que genera Nuevo León”, puntualizó.

Por su parte, los habitantes manifestaron su interés en que este estilo de gestión, enfocado en la eficiencia, la cercanía y el bienestar, pueda replicarse en la región para abrir mejores oportunidades para sus familias.

Finalmente, Mijes reiteró que esta gira forma parte de una agenda permanente de territorio y cercanía con la ciudadanía, la cual continuará recorriendo el estado para estructurar un proyecto de transformación integral que atienda de primera mano las demandas de las comunidades neolonesas.