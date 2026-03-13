Mijes ante Coparmex: digitalizar trámites frena la corrupción

Bajo la premisa de "sí a la inversión y no a la extorsión", el alcalde de Escobedo, Andrés Mijes, presentó ante la Coparmex Nacional el modelo de gestión administrativa que ha convertido a este municipio neoleonés en un referente de certeza jurídica y transparencia.
Durante el encuentro, que contó con la presencia de directivos del IMCO y consejeros empresariales, Mijes explicó cómo la digitalización masiva de trámites ha servido como una "vacuna" efectiva contra la corrupción y el uso de intermediarios opacos.
El edil destacó que esta estrategia forma parte del modelo denominado Capitalismo Social Norteño. Esta visión de desarrollo se alinea con los principios de crecimiento equitativo impulsados por la presidenta Claudia Sheinbaum, donde la prosperidad económica debe ir de la mano con la legalidad y el bienestar social.
“Yo soy un alcalde que dice sí a la inversión y no a la extorsión. Este modelo busca que haya reglas claras para ustedes, reduciendo al mínimo el contacto burocrático”, precisó Mijes ante el sector patronal.