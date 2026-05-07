Miguel Sánchez resalta mejora en rutas de transporte de Zuazua

El diputado destacó que el impacto de estas modificaciones en las rutas se refleja directamente en la vida diaria de las personas

Ante la demanda de la ciudadanía, el diputado Miguel Sánchez Rivera destacó que los ajustes y nuevas rutas de transporte en zonas como Real de Palmas y Valle de Santa Elena pueden mejorar la movilidad de los residentes del municipio de Zuazua.

Estas modificaciones fueron contempladas por las dificultades para moverse, ya sea por la falta de rutas directas, los tiempos de espera o los horarios limitados.

“Este es un tema que me han compartido muchas veces en recorridos, en mensajes y en la calle. Gente que tarda de más para llegar a su trabajo, estudiantes que batallan para ir a la escuela o familias que simplemente necesitan moverse sin complicaciones. Hoy hay cambios que van directo a eso”, señaló.

Dichas mejoras incluyen nuevas rutas y ajustes en los recorridos que permitirán conexiones más directas desde colonias como Real de Palmas hasta puntos clave como la Clínica 6, la Clínica 67 del IMSS y zonas de alta movilidad como Sendero.

Sánchez Rivera subrayó que el impacto de estas acciones se refleja directamente en la vida diaria de las personas.

“Aquí no estamos hablando solo de transporte. Estamos hablando de tiempo, de tranquilidad y de poder llegar mejor a donde tienes que ir. Son cosas que parecen pequeñas, pero cuando las vives todos los días, hacen toda la diferencia”, expresó.

Reiteró que su labor ha sido mantenerse cercano a la ciudadanía y gestionar soluciones a partir de lo que las personas viven en su día a día.

Finalmente, reconoció que, a pesar de los avances, aún existen retos por atender.