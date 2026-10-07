Miguel Sánchez pide al Senado aprobar desconexión digital

Cuestionó que una reforma orientada a garantizar el derecho de los trabajadores a desconectarse fuera del horario laboral permanezca pendiente en el Senado

El diputado federal Miguel Sánchez Rivera exigió al secretario del Trabajo y Previsión Social, Marath Baruch Bolaños López, que impulse ante el Senado la aprobación de la reforma de desconexión digital, luego de que la Cámara de Diputados la avalara en marzo pasado con el respaldo de todas las bancadas.

Durante la comparecencia del funcionario federal ante la Cámara de Diputados, con motivo del segundo informe de gobierno, el legislador de Movimiento Ciudadano reconoció avances en materia laboral, como el incremento del salario mínimo y la reducción gradual de la jornada laboral hasta 40 horas.

Sin embargo, cuestionó que una reforma orientada a garantizar el derecho de los trabajadores a desconectarse fuera del horario laboral permanezca pendiente en el Senado.

Reforma de desconexión digital recibió 447 votos a favor

Sánchez Rivera recordó que el 3 de marzo de 2026 la Cámara de Diputados aprobó la reforma con 447 votos a favor, cero en contra y ninguna abstención, por lo que pidió al secretario del Trabajo respaldar su aprobación durante el actual periodo legislativo.

El Diario de los Debates confirma que ese día el diputado intervino como promovente de la iniciativa.

El legislador argumentó que la discusión cobra relevancia ante las extensas jornadas laborales en México.

La OCDE señala que, aunque las horas trabajadas han disminuido en los últimos años, el país continúa registrando niveles elevados frente al promedio de la organización.

Pide a Bolaños intervenir para que el Senado retome el dictamen

“Los derechos laborales no se defienden en los informes ni en el discurso. Se defienden con acciones reales que los trabajadores puedan sentir en su día a día. Las y los trabajadores mexicanos ya han esperado décadas. Nos corresponde no solo escucharlos, sino actuar”, afirmó Sánchez Rivera desde la tribuna.

El diputado cuestionó directamente a Bolaños López sobre las razones por las que la desconexión digital continúa sin convertirse en un derecho efectivo y le solicitó intervenir para que el Senado retome el dictamen.

La propuesta busca establecer límites a las comunicaciones laborales fuera del horario de trabajo, en un contexto donde la digitalización ha extendido la disponibilidad de los empleados más allá de su jornada formal.