Miguel Sánchez lleva lentes gratuitos a familias de Zuazua

El diputado federal adelantó que este programa mantendrá su continuidad en la región, por lo que próximamente se anunciarán nuevas fechas

Más de 500 familias del municipio de General Zuazua resultaron beneficiadas con la entrega de lentes gratuitos a través de una brigada social encabezada por el diputado federal Miguel Sánchez Rivera.

La jornada de salud visual se llevó a cabo el pasado sábado 3 de octubre en las instalaciones de la Escuela Secundaria Serapio Rendón, ubicada en la colonia Real de Palmas.

Desde tempranas horas, decenas de ciudadanos de todas las edades se dieron cita en el plantel educativo para realizarse los exámenes correspondientes y recibir sus anteojos sin costo alguno.

Brigada visual brinda apoyo a la economía familiar

Durante el evento, destacó el impacto directo que este tipo de apoyos tiene en la economía y la calidad de vida de los habitantes de la zona periférica del estado.

"Cada par de lentes que entregamos representa una persona que va a ver mejor su día a día. Eso es lo que nos motiva a seguir trayendo estas brigadas a Zuazua", manifestó.

El diputado federal adelantó que este programa mantendrá su continuidad en la región, por lo que próximamente se anunciarán nuevas fechas y sedes de brigadas visuales en distintas colonias de General Zuazua.

Añadió que el objetivo de estas acciones es descentralizar los servicios de salud y asistencia social, permitiendo que la ciudadanía resuelva sus necesidades básicas sin tener que trasladarse fuera de su municipio.