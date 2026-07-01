Miguel Sánchez inaugura cancha en primaria de Zuazua

El diputado inauguró una cancha en una primaria de Zuazua; el programa contempla 16 espacios deportivos con inversión superior a $20 millones

Con el objetivo de dignificar los espacios educativos y fomentar el sano desarrollo de la niñez, el diputado federal Miguel Ángel Sánchez Rivera encabezó la inauguración de una nueva cancha deportiva en la Primaria Constitución Política Federal, ubicada en el sector Valle de Santa Elena.

Esta obra se inscribe dentro de un proyecto de infraestructura impulsado por el legislador, el cual proyecta la construcción y rehabilitación de 16 canchas escolares en este municipio, sumando una inversión superior a los $20 millones de pesos.

Durante la ceremonia de corte de listón, donde estuvo acompañado por directivos, docentes y padres de familia, Sánchez Rivera destacó el avance del programa que busca transformar los entornos escolares de Zuazua con 13 canchas concluidas y operacionales a la fecha.

En total, 16 canchas comprometidas para el cierre del proyecto.

Esta inversión, indicó, supera los $20 millones de pesos en beneficio de la infraestructura local.

"Esta cancha es la número 13 que hemos gestionado para Zuazua, y vamos a cerrar en 16. Cada una de estas obras es la prueba de que cuando se toca puertas y se insiste, las cosas pasan", expresó el diputado federal.

Durante el evento, el diputado convivió con maestros, directivos y padres de familia que acompañaron a sus hijos en la inauguración del nuevo espacio deportivo.

Asimismo, subrayó que la inversión en el deporte escolar va más allá de la obra física.