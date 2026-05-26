Miguel Flores resalta coordinación sobre reducción de homicidios

La seguridad en la entidad se consolida en un momento clave previo a la llegada del Mundial 2026, donde se espera la llegada de miles de turistas

Coordinación entre autoridades e inversiones en Fuerza Civil contribuyen a reducir el índice de homicidios en Nuevo León, según afirmó el secretario General de Gobierno, Miguel Ángel Flores Serna.

“Estamos consolidando una tendencia a la baja en homicidios gracias a que tenemos una policía con más herramientas y tecnología para reforzar la presencia en todo el estado y ejecutar la estrategia de seguridad.

“Nuestra prioridad es que las familias de Nuevo León estén más tranquilas para que disfruten y aprovechen las oportunidades de desarrollo”, aseveró.

Durante el 2026, este delito pasó de 45 casos en febrero a 41 en marzo y 35 en abril, un comportamiento a la baja que continúa en mayo, con 26 casos registrados hasta el domingo 24 de mayo.

“Estamos trabajando con estrategia y en coordinación con las corporaciones federales y municipales para estar a la altura del evento, contamos con la nueva Unidad Especializada en Control de Multitudes, que sin duda nos ayudara a que los visitantes tengan la oportunidad de vivir el Mundial más norteño”, concluyó.

La seguridad en la entidad se consolida en un momento clave previo a la llegada del Mundial 2026, donde se espera la llegada de miles de turistas nacionales y extranjeros.