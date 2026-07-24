Miguel Flores presenta reforma contra el maltrato animal

También se presentó la iniciativa para realizar un padrón público para todos quienes hayan maltratado o abusado a los animales

Con el fin de proteger y priorizar el cuidado de los animales y reducir el maltrato animal, el secretario general de gobierno Miguel Flores Serna, presentó ante la oficialía de partes del congreso del estado una iniciativa para la modificación al código penal para endurecer las penas contra el maltrato animal.

También se presentó la iniciativa para realizar un padrón público para todos quienes hayan maltratado o abusado a los animales.

Así como la creación del Registro estatal de maltratadores y abusadores de animales.

Condenas podrían aumentar hasta 12 años

La modificación del código penal amplía las condenas que pasarían de cuatro a 12 años, para los abusadores.

El funcionario, acompañado de los activistas Arturo Islas, Alberto Velázquez y Alex Ventura, entregó el oficio resaltando que en caso de ser aprobado sería la primer ley a nivel nacional.