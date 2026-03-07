Miguel Flores pide renuncia de Pedro Arce por caso Karina Barrón

El funcionario agregó que posee conocimiento de al menos 40 carpetas de investigación que considera “fabricadas” durante el periodo de Arce Jardón

El secretario de Gobierno de Nuevo León, Miguel Flores, exigió la renuncia del vicefiscal jurídico, Pedro Arce Jardón, luego de que éste rechazara haber protegido a Karina Barrón, secretaria de Desarrollo Humano de Monterrey, quien fue detenida recientemente.

Miguel Flores pide a Pedro Arce renunciar o enfrentar acusaciones

“Yo creo que este señor tiene de dos, una es pues hacerle frente, que se le quiten esos actos de cobardía y que le haga frente a todo lo que hizo y que diga quién está detrás porque yo estoy seguro que él no es el actor intelectual o la otra es que tenga dignidad y renuncie y ya deje por las buenas ese puesto”.

El funcionario agregó que posee conocimiento de al menos 40 carpetas de investigación que considera “fabricadas” durante el periodo en que Arce Jardón estuvo a cargo de la Fiscalía.

Señala presunto uso faccioso de la Fiscalía

“No me queda ninguna duda del uso faccioso de la Fiscalía. Este señor Pedro Arce la verdad es que no me sorprende ni su respuesta de ayer ni su modo de operar, de hacer carpetas. La verdad es que cuando él estuvo encargado de la Fiscalía, lejos de estar encargado de hacer justicia, estuvo encargado de cometer injusticias, veíamos que hacía este tipo de carpetas fabricadas pues una, una y otra vez, yo al menos conozco 40 o 50 y pues lo que hacía cuando se le preguntaba era lo mismo que ayer, poner su carita de asustado e impresionado”.

Prevé que más casos se hagan públicos

Flores sostuvo que la situación podría agravarse conforme más casos salgan a la luz en torno a la actuación de Pedro Arce Jardón durante su etapa al frente de la Fiscalía.