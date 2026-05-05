Miguel Flores pide no bajar la guardia en el cuidado del agua

El secretario general advirtió que el aumento de temperaturas representa un reto para el sistema hídrico, por lo cual exhortó a los neoleoneses a ahorrar agua

Ante la proximidad de la temporada de calor, el secretario general de Gobierno, Miguel Flores Serna, exhortó a los neoleoneses a sumarse a los esfuerzos de ahorro para garantizar un suministro ininterrumpido en la entidad.

Pese a las lluvias registradas recientemente, el funcionario estatal advirtió que el aumento de las temperaturas en los próximos meses representa un reto para el sistema hídrico, por lo cual la corresponsabilidad ciudadana es fundamental.

Flores Serna destacó que, a diferencia de la gestión de administraciones pasadas que derivó en la crisis de 2021, el actual gobierno ha blindado al Estado con proyectos de infraestructura de gran calado.

“Hicimos un plan maestro para vencer la crisis de agua. Rehabilitamos más de 100 pozos, metimos tecnología punta de lanza para así ahorrar agua y, lo más importante, construimos el segundo acueducto El Cuchillo II en tiempo récord”, explicó Flores.

Como parte de esta estrategia de prevención, el funcionario estatal recordó a la población la importancia de apegarse a la recomendación de la Organización Mundial de la Salud (OMS): consumir un máximo de 100 litros de agua por persona al día.

“Fue una crisis muy dura que sacamos adelante con mucho trabajo, pero es una necesidad que no puede volver a pasar. Nuevo León no puede volver a tener una crisis de agua; hemos trabajado mucho en ello”.

Con este nivel de consumo responsable, explicó Flores Serna, se podrá optimizar el uso de la nueva infraestructura, como la Presa León y el acueducto reforzado, asegurando que el agua llegue a todos los hogares del estado durante el verano y los años por venir.