El funcionario resaltó el cumplimiento de los compromisos en seguridad pública, en especial la expansión de Fuerza Civil y la baja en delitos de alto impacto.

Tras los resultados presentados por el gobernador Samuel García al cumplirse cinco años de administración, el secretario general de Gobierno, Miguel Flores, subrayó la necesidad de intensificar las acciones en seguridad y gobernabilidad mediante la prevención del delito, la inteligencia policial, la vigilancia territorial, el diálogo y la atención ciudadana.

El funcionario resaltó el cumplimiento de los compromisos en seguridad pública, en especial la expansión de Fuerza Civil y la baja en delitos de alto impacto.

“Los índices de cómo ha bajado la inseguridad hablan por sí solos de lo bien que ha hecho este gobierno, en estos últimos cinco años”, declaró Flores Serna ante medios de comunicación.

Expansión de Fuerza Civil

De acuerdo con los datos expuestos por el mandatario estatal, sobresale una disminución del 90 por ciento en homicidios, además del crecimiento de Fuerza Civil, que pasó de 3,000 a más de 7,500 elementos, con el objetivo de llegar a 8,000 policías.

Asimismo, se destacó el desempeño en materia de seguridad durante el Mundial FIFA 2026, evento en el que Nuevo León figuró como la sede más segura de México.

“Los resultados que presentó el Gobernador nos demuestran que vamos por buen camino, pero también nos comprometen a trabajar todavía más. Nuestra responsabilidad es consolidar lo alcanzado en seguridad, mantener el diálogo y seguir atendiendo las necesidades de la gente”, afirmó Flores Serna.

Coordinación interinstitucional

El secretario general de Gobierno enfatizó que debe mantenerse la coordinación entre las corporaciones de seguridad y las instancias de procuración de justicia que participan en la Mesa de Construcción de Paz para sostener el descenso delictivo.

En el ámbito de gobernabilidad, apuntó que es indispensable conservar abiertos los canales de interlocución con distintos sectores sociales y dar seguimiento a los temas prioritarios para el desarrollo estatal.

Finalmente, refrendó el compromiso de redoblar el trabajo de la dependencia durante el último año de la gestión para atender los retos que conlleva el crecimiento de Nuevo León.