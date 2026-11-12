Miguel Flores levanta la mano por Monterrey: 'Voy a ganar'

Miguel Flores confirmó que competirá por la Alcaldía de Monterrey y aseguró que ganará la contienda electoral en la urbe.

Tu navegador no soporta el elemento de video.

El secretario general de Gobierno de Nuevo León, Miguel Ángel Flores Serna, se destapó para contender por la alcaldía de Monterrey en las elecciones de 2027 y aseguró que no solamente buscará la candidatura de Movimiento Ciudadano, sino que está convencido de que ganará la contienda.

Durante un recorrido por un nuevo centro de atención en la zona norte de Monterrey, el funcionario habló sobre los retos que enfrenta la capital del estado, particularmente en materia de seguridad, donde cuestionó la capacidad de respuesta de la corporación municipal y defendió el reforzamiento de Fuerza Civil en distintos sectores.

“Yo te digo que no únicamente voy a aspirar por Monterrey, voy a ganar Monterrey y desde ahí voy a arreglar lo que no ha podido arreglar este alcalde”, declaró.

El secretario general de Gobierno sostuvo que buscará construir una corporación policiaca a la altura de las necesidades de los regiomontanos y aseguró que la seguridad será uno de los principales ejes de su proyecto.

“Entonces no únicamente voy a aspirar a la alcaldía de Monterrey, la voy a ganar y desde ahí voy a construir la policía que merecen los regiomontanos, porque Monterrey es una ciudad grande, es una ciudad que tiene muchísima historia y así debe ser su futuro”, señaló.

Además, adelantó que posteriormente abordará otros temas pendientes de la ciudad, como la movilidad, aunque insistió en que su prioridad será atender la problemática de seguridad.

“Pero hoy hablamos de seguridad y desde aquí les digo que sí voy a competir, sí voy a ganar y juntos con ustedes, con todos los regiomontanos, vamos a arreglar el problema que tiene Monterrey en Seguridad”, explicó.

El destape ocurre en la antesala del proceso interno de Movimiento Ciudadano en Nuevo León, que contempla del 4 al 11 de diciembre el registro de aspirantes a alcaldías y diputaciones locales.

La validación de perfiles está prevista para el 12 de diciembre y el arranque de precampañas para el día 13, por lo que el pronunciamiento de Flores Serna anticipa la disputa interna por la candidatura de la capital del estado.