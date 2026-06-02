Miguel Flores exige endurecer penas por delitos contra niños

El secretario General impulsó iniciativas enfocadas en aumentar las penas para delitos como violación, abuso sexual, acoso, abandono y cortejo de menores

El Secretario General de Gobierno de Nuevo León, Miguel Ángel Flores Serna, hizo un llamado para fortalecer el marco legal y endurecer las sanciones contra quienes cometan delitos en perjuicio de niñas, niños y adolescentes, al considerar que es necesario cerrar los vacíos legales que actualmente impiden castigos más severos para los agresores.

El funcionario estatal reafirmó su compromiso con la protección de las infancias y recordó que, durante su etapa como diputado local, impulsó diversas iniciativas enfocadas en aumentar las penas para delitos como violación, abuso sexual, acoso, abandono y cortejo de menores.

Flores Serna señaló que estas propuestas fueron construidas a partir de las demandas ciudadanas y de casos que evidencian la necesidad de reforzar las herramientas jurídicas para garantizar justicia a las víctimas.

Propone dar seguimiento a iniciativas presentadas en el Congreso

El Secretario General de Gobierno consideró indispensable que las propuestas presentadas anteriormente no permanezcan archivadas y puedan avanzar en el proceso legislativo para convertirse en reformas que fortalezcan la protección de las niñas y niños en la entidad.

De acuerdo con el funcionario, contar con sanciones más estrictas permitiría que las autoridades de seguridad y procuración de justicia tengan mayores herramientas para actuar contra quienes atenten contra la integridad de los menores.

“Muchas de esas propuestas nacieron de escuchar historias que indignan. Hay quienes se incomodan cuando se habla de mano dura, pero más debería incomodarnos que existan agresores que destruyen la vida de un niño y después vuelvan a caminar por la calle como si nada hubiera pasado”, expresó.

Destaca fortalecimiento de la seguridad en Nuevo León

Miguel Flores sostuvo que el endurecimiento de las leyes debe acompañar los esfuerzos que actualmente realiza el Gobierno estatal en materia de seguridad pública, incluyendo el fortalecimiento de las corporaciones policiales y las inversiones destinadas a mejorar las capacidades institucionales.

En ese sentido, señaló que Nuevo León atraviesa una etapa de transformación en la que se busca consolidar una estrategia integral para proteger a las familias y garantizar que quienes cometan delitos graves enfrenten consecuencias acordes a la magnitud de sus actos.

“Estas propuestas no pueden quedarse solamente en iniciativas presentadas en el Congreso. Durante mucho tiempo en México se normalizó una visión donde parecía que exigir castigos más firmes era exagerado, pero en Nuevo León estamos construyendo una nueva Fuerza Civil, invirtiendo como nunca en seguridad y fortaleciendo las capacidades del Estado, por lo que necesitamos leyes firmes y autoridades dispuestas a aplicarlas”, afirmó.

Llama a legisladores a agilizar las reformas

El funcionario estatal pidió a las y los diputados acelerar la discusión y aprobación de las iniciativas relacionadas con la protección de menores, al considerar que la gravedad de estos delitos exige respuestas inmediatas por parte de las instituciones.

Asimismo, sostuvo que la aplicación de penas más severas contribuiría a evitar que agresores reincidentes regresen a las calles y representen un riesgo para la sociedad.

“Cuando se trata de proteger a nuestras niñas, niños y familias, no puede haber medias tintas”, sentenció.

Finalmente, Flores Serna reiteró que fortalecer el marco jurídico en favor de las infancias es una prioridad y subrayó que la coordinación entre el Poder Legislativo, las corporaciones de seguridad y las autoridades encargadas de impartir justicia será fundamental para prevenir delitos y garantizar una protección efectiva a los menores en Nuevo León.