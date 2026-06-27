Miguel Flores dona su sueldo para apoyar a perros maltratados

El funcionario explicó que este caso lo impulsó no solo a realizar una aportación económica, sino también a promover reformas

El secretario general de Gobierno de Nuevo León, Miguel Ángel Flores Serna, anunció la donación de un mes de su salario como servidor público al santuario Milagros Caninos A.C., con el propósito de fortalecer la atención, rescate y rehabilitación de perros que han sido víctimas de maltrato y abandono.

La decisión fue motivada tras conocer la historia de “Pay de Limón”, un perro que sobrevivió a severas mutilaciones presuntamente provocadas por integrantes del crimen organizado y que logró recuperarse gracias a los cuidados brindados por la organización.

El funcionario explicó que este caso lo impulsó no solo a realizar una aportación económica, sino también a promover reformas para endurecer las sanciones contra el maltrato animal en Nuevo León.

Donativo será destinado en beneficio de animales en situación de violencia

El donativo será destinado a programas de rescate, alimentación, atención veterinaria, rehabilitación física y emocional, así como al resguardo temporal de animales en situación de violencia o abandono y al fortalecimiento de campañas de adopción responsable.

Además de este apoyo, Flores Serna ha impulsado proyectos personales como el santuario “Kawayo”, enfocado en el rescate de caballos en situación de abandono o explotación, con el objetivo de ampliar la protección a otras especies vulnerables.

De acuerdo con el Gobierno de Nuevo León, la entidad mantiene campañas de bienestar animal en coordinación con municipios y asociaciones civiles, mientras que Milagros Caninos A.C. continúa sosteniendo sus labores de rescate y adopción gracias a donativos ciudadanos y la colaboración institucional.