Miguel Flores destina su sueldo a casa para adultos mayores

Flores Serna reiteró su reconocimiento a este sector de la población y señaló que escuchar sus historias y necesidades permite contribuir a mejorar su bienestar

El secretario general de Gobierno de Nuevo León, Miguel Ángel Flores Serna, destinó su sueldo a beneficio de las personas adultas mayores que residen en el asilo Monte Carmelo, como parte de un compromiso asumido durante una visita previa.

La entrega de la donación fue realizada por la esposa y los dos hijos del funcionario estatal, quienes acudieron en su representación. Durante la visita, convivieron con los residentes y entregaron el apoyo económico.

Flores Serna había visitado el asilo junto con su familia el mes pasado, ocasión en la que convivió con las personas adultas mayores, les llevó regalos y escuchó sus necesidades.

“Mis representantes de lujo fueron con mis amigas y amigos del asilo Monte Carmelo a entregar la donación de mi sueldo; me habría gustado acompañarlos, el trabajo no me lo permitió, pero así cumplimos con una promesa que hice con estas grandes personas”, señaló.

El funcionario estatal destacó la contribución de las personas adultas mayores al desarrollo de Nuevo León y subrayó la importancia de mantener una relación cercana con ellas.

Miguel Flores destaca programas de apoyo

Flores Serna reiteró su reconocimiento a este sector de la población y señaló que escuchar sus historias y necesidades permite contribuir a mejorar su bienestar.

Asimismo, recordó que el Gobierno de Nuevo León cuenta con programas gratuitos de salud, alimentación y asistencia social dirigidos a mejorar la calidad de vida de las personas adultas mayores.