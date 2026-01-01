Miguel Flores destaca desafíos superados durante 2025

Miguel Flores aseguró que los desafíos enfrentados en 2025 permitieron fortalecer la planeación y sentar bases para el futuro del estado

El secretario general de Gobierno de Nuevo León, Miguel Flores, afirmó que el 2025 representó un año de importantes retos y aprendizaje para la administración estatal, al enfrentar escenarios complejos que exigieron decisiones firmes y coordinación entre dependencias.

El funcionario señaló que, pese a las dificultades, el año permitió fortalecer la capacidad institucional y avanzar en proyectos estratégicos para el desarrollo del estado.

Decisiones y experiencia adquirida

Miguel Flores destacó que los desafíos vividos durante el año contribuyeron a mejorar los procesos de planeación, ejecución y respuesta del gobierno, dejando experiencia valiosa para enfrentar los próximos compromisos.

Indicó que cada reto fue atendido con responsabilidad, buscando siempre el beneficio de la ciudadanía y la estabilidad de Nuevo León.

Bases para el futuro

El secretario general subrayó que los aprendizajes de 2025 permitirán encarar el próximo año con mayor solidez, continuidad en los proyectos y una visión de largo plazo.

Finalmente, aseguró que el objetivo es consolidar los avances logrados y transformar los retos en oportunidades que impulsen el crecimiento y bienestar del estado.