Miguel Ángel pide apoyo para pagar una cirugía que lo salve

Miguel Ángel Guerra Rangel padece una malformación arteriovenosa que pone en riesgo su vida, pues existe el riesgo de que esta reviente en cualquier momento

Miguel Ángel Guerra Rangel, un joven de 25 años, quien este 18 de marzo logró graduarse de la Facultad de Ciencias Fisicomatemáticas, tiene el sueño de ayudar a la sociedad con sus conocimientos en seguridad aplicada a las tecnologías de la información.

Sin embargo, enfrenta un problema que podría truncar su sueño en cualquier momento, pues sufre de una malformación que pone en riesgo su vida, por lo que ahora pide el apoyo de la ciudadanía para salvarse.

“Es una malformación arteriovenosa que puede sangrar en cualquier momento, o sea, puede estar comiendo, puede estar dormido y se puede reventar. Esa es la gravedad. Tenemos el miedo de que se reviente y pueda conmocionarse y morir”.

Desafortunadamente para Miguel Ángel, esta batalla no es nueva, pues durante su infancia lidió con este problema por el cual ya tuvo que ser operado, aunque con el tiempo terminó regresando.

“Tenía tres años cuando se me tuvo que operar de emergencia. Fue por un sangrado que los doctores detectaron que tenía una malformación arteriovenosa, por lo que me tuvieron que operar de emergencia para poder quitar esa malformación".

A pesar de que logró salvarse en esa ocasión, con el paso del tiempo los médicos le comunicaron que este problema estaba de vuelta.

"Me hicieron radiación; sin embargo, tenía que estar yendo constantemente para dar continuidad. Desgraciadamente, este año se detectó que la formación estaba de vuelta”, dijo.

Ahora, para poder continuar con una vida normal, Miguel tiene que ser operado nuevamente para poder retirar esta malformación; sin embargo, el procedimiento es sumamente costoso, pues la operación cuesta $788,000 pesos, por lo que el jovem pide el apoyo de la ciudadanía para poder conseguir los recursos.

“Tiene mucho sueño de seguir, tiene muchos sueños de metas, me ha contado lo que quiere seguir estudiando y todo, pero pues ahora que se presenta esto. Ocupamos su cirugía, ocupamos el dinero para su cirugía”.

Si usted desea ayudar a este joven, puede comunicarse al número: 81-1609-4238