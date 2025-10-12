Migrantes centroamericanos son asegurados en Monterrey por el INM

El hecho se registró en el cruce de las calles Bernardo Reyes y Colón, donde oficiales de ambas instituciones encontraron a cuatro hondureños y dos haitianos

Durante un operativo conjunto entre la Policía de Monterrey y el Instituto Nacional de Migración (INM), seis personas de origen centroamericano fueron localizadas este viernes en las afueras de un centro comercial ubicado en la colonia Industrial.

El hecho se registró en el cruce de las calles Bernardo Reyes y Colón, donde oficiales de ambas instituciones encontraron a cuatro hondureños y dos haitianos sentados en la entrada del establecimiento.

Al solicitarles su documentación, los migrantes no pudieron demostrar estancia legal en México, por lo que fueron asegurados y trasladados a las instalaciones del INM en camionetas oficiales.

Según sus declaraciones, las seis personas tenían la intención de continuar su viaje hacia Estados Unidos.

Todos fueron puestos a disposición del Instituto Nacional de Migración, donde se siguieron los protocolos legales correspondientes.