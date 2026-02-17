De acuerdo con el Vaticano, en los primeros siglos el inicio de la Cuaresma también marcaba el comienzo de la penitencia pública.

Cada año, millones de fieles católicos acuden a los templos para recibir una cruz de ceniza en la frente. El Miércoles de Ceniza marca el inicio de la Cuaresma, un periodo de 40 días. Durante este tiempo, que evoca los 40 días que Jesús pasó en el desierto, los fieles practican el ayuno, la oración y la reflexión.

¿Cuál es el origen del Miércoles de Ceniza?

De acuerdo con el Vaticano, en los primeros siglos el inicio de la Cuaresma también marcaba el comienzo de la penitencia pública. Se acostumbraba que quienes habían cometido delitos graves, como apartarse de los principios del Evangelio, asesinato o adulterio, tras la imposición de la ceniza, recorrieran la ciudad vestidos con ropas austeras, aludiendo a la expulsión del Paraíso.

Penitencia y reconciliación dentro de la tradición católica

La reconciliación se celebraba el Jueves Santo, cuando los penitentes eran readmitidos plenamente a la sociedad. Hacia finales del año mil, esta práctica pública comenzó a desaparecer, aunque se conservó la imposición de la ceniza para todos los fieles como signo de arrepentimiento.

¿De dónde proviene la ceniza utilizada en la ceremonia?

Desde el siglo XII, la ceniza se obtiene al quemar los ramos de olivo o palma bendecidos el año anterior durante el Domingo de Ramos. Las hojas quemadas se transforman en ceniza, cerrando así un ciclo litúrgico que conecta un año con otro.

El significado espiritual de la cruz de ceniza

Durante la misa, el sacerdote pronuncia una frase que resume el sentido del ritual: “Recuerda que eres polvo y en polvo te convertirás”, expresión que invita a la humildad y a la reflexión sobre la fragilidad de la vida.

Muchos fieles optan por conservar la marca visible durante todo el día como un testimonio público de su fe y como recordatorio del periodo de preparación espiritual previo a la Semana Santa.