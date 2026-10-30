'Mi Portal' reúne nómina y trámites del personal de Vivienda

Una sección de comunicados y avisos, junto con un acceso directo al sitio oficial del Instituto, complementa los servicios disponibles

El personal del Instituto de la Vivienda de Nuevo León podrá consultar recibos de nómina, descargar documentos laborales y dar seguimiento a solicitudes desde una computadora o un dispositivo móvil mediante “Mi Portal”, la nueva plataforma digital de la dependencia.

La herramienta reúne información y servicios de Recursos Humanos que antes requerían distintas gestiones internas. Su propósito es facilitar los trámites de las personas servidoras públicas y concentrar los avisos institucionales en un mismo espacio.

Reúne recibos de nómina, gafete digital y constancias

Entre sus funciones, “Mi Portal” permite consultar y descargar recibos de nómina con sus comprobantes fiscales, así como visualizar el gafete institucional digital y revisar datos de identificación e información laboral.

El personal también puede acceder a certificados de capacitación organizados por año, consultar las funciones y responsabilidades de su puesto y revisar sus periodos vacacionales.

La plataforma incluye el curso introductorio de la institución y la descarga de su constancia validada. Además, permite presentar solicitudes y dar seguimiento a la actualización de datos personales y la entrega de documentos oficiales.

Una sección de comunicados y avisos, junto con un acceso directo al sitio oficial del Instituto, complementa los servicios disponibles.

Buscan mejorar la atención al personal y a los usuarios

Durante la presentación, el director general del Instituto, Eugenio Montiel Amoroso, reconoció al equipo de Fomerrey por el desarrollo de la herramienta y señaló que la modernización también debe atender las necesidades de quienes trabajan en la institución.

“Hoy nos toca innovar para nuestro personal, porque partimos de la premisa de que nuestro personal se sienta bien atendido y que esto se vea reflejado al momento de tener contacto con nuestros usuarios”, expresó.

Montiel Amoroso manifestó su interés en ampliar el alcance de la plataforma como parte de las acciones de mejora continua.

Por su parte, Mariela Saldívar, titular de la Oficina Ejecutiva, destacó el trabajo del equipo y consideró que este tipo de herramientas contribuye a mejorar las condiciones en las que el personal desempeña sus funciones.