Mi horario laboral como gobernador de NL es de 9 a 5: Samuel

Por la temporada electoral, Samuel García dijo que solo es gobernador de 9:00 de la mañana a 5:00 de la tarde, por lo cual, después de esa hora él puede emitir opiniones personales sobre diferentes temas, entre ellos, las campañas.

A través de sus redes sociales, el gobernador dijo que por cuestiones de la ley electoral, tendrá que ser muy cuidadoso con sus declaraciones, por lo cual por el momento ya no dará entrevistas a medios de comunicación y no dejará ser abordado informalmente.

“En primer lugar voy a tener que dejar de dar entrevistas, voy a salir con mucho cuidado ante medios, a mis amigos los medios una disculpa pero estos dos meses no habrá entrevistas, no habrá banqueteras, voy a tener que cuidar mucho como me comunico.

“La ley señala que no debo de subir nada en horario laboral, fuera de mi horario laboral tengo libertad de expresión, sobre todo en las redes sociales, voy a estar usando el Instagram y el Facebook y recordarles que mi horario laboral es de 9 a 5 de la tarde, en ese sentido, fuera de ese horario voy a compartir de manera personal opiniones sin violar la ley, en estos 60 días rumbo a la elección”, dijo el gobernador.

Agregó que también cambiaría su rutina personal, ya que su esposa, Mariana Rodríguez es candidata a la alcaldía de Monterrey, por lo cual estaría ocupada con la campaña y a él le toca cuidar a su hija Mariel.

Por otra parte, dijo que en las opiniones personales que hará fuera de su horario laboral, también las usará para desmentir rumores que se lleguen a dar en la guerra sucia que pudiera surgir en las campañas.

