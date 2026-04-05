México reduce transmisión de sarampión con 17.2 millones vacunas

México avanza conforme a la meta establecida en conjunto con autoridades estatales y locales, que contempla la aplicación de 25 millones de dosis

La transmisión de sarampión en México ha mostrado una disminución constante durante las últimas cuatro semanas, impulsada por la aplicación de 17.2 millones de vacunas como parte de la campaña nacional iniciada en febrero, informó el subsecretario de Integración y Desarrollo del Sector Salud, Eduardo Clark.

El funcionario explicó que la estrategia de vacunación masiva, arrancada la semana del 7 de febrero, ha contribuido a reducir los contagios en las 32 entidades del país. Durante los primeros días se aplicaron 1.7 millones de dosis, mientras que en el periodo de mayor actividad se alcanzaron hasta 3.4 millones semanales.

Avanza campaña de vacunación

Clark destacó que México avanza conforme a la meta establecida en conjunto con autoridades estatales y locales, que contempla la aplicación de 25 millones de dosis contra esta enfermedad.

"Vamos alineados para llegar a nuestra meta", afirmó, al tiempo que reconoció la participación de la población y el respaldo de instituciones como el IMSS, IMSS-Bienestar, el ISSSTE y los servicios estatales de salud.

Indicó que todas las entidades federativas se encuentran dentro o por encima de sus objetivos de cobertura, lo que ha permitido contener la propagación del virus.

Llaman a no bajar la guardia

A pesar de la tendencia a la baja, el subsecretario exhortó a la población a mantener activa la vacunación para consolidar la reducción de casos.

Recordó que los principales grupos prioritarios son niñas y niños de entre seis meses y 12 años, así como personas de 13 a 49 años que no cuenten con su esquema completo o desconozcan su estado de vacunación.

La inmunización se mantiene como un servicio gratuito y universal en todos los centros de salud del país.

“La mejor manera de protegernos a largo plazo es que quienes no se han vacunado acudan de manera prioritaria”, subrayó.

Panorama reciente del sarampión

Durante 2025, México concentró la mayor cantidad de casos de sarampión en la región, con 6,428 contagios y 24 fallecimientos, seguido por Canadá y Estados Unidos.

En lo que va de 2026, del 1 de enero al 30 de marzo, se han registrado 14,869 casos y 35 defunciones en el país, de acuerdo con datos oficiales.