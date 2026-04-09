México es clave en la economía de EUA: Waldo Fernández

En el marco del foro “Jóvenes rumbo a la renegociación del T-MEC”, el senador por Nuevo León, Waldo Fernández, aseguró que México ha dejado de ser un simple socio comercial para convertirse en un pilar estratégico que garantiza la estabilidad económica y la competitividad de toda América del Norte.
Ante un auditorio de 80 jóvenes provenientes de diversos estados de la República, el legislador subrayó que la integración actual es tan profunda que la eficiencia de las cadenas productivas mexicanas juega un rol determinante incluso en la política monetaria del país vecino.
“Tenemos una integración económica tan importante con los Estados Unidos que nosotros les ayudamos a frenar su inflación. México ayuda a mantenerla controlada porque nuestras cadenas productivas son sumamente eficientes”, afirmó Fernández.