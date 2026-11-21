Del 22 de noviembre de 2026 al 21 de noviembre de 2027, México vivirá el Jubileo por el Centenario de la Resistencia Cristera, decretado por el Papa León XIV

Con una duración de tres años y alrededor de 250 mil muertos, de acuerdo con el historiador Jean Meyer, la Guerra Cristera o Cristiada, es un episodio de la historia nacional que este año 2026 cumple un centenario.

Por tal motivo, el domingo 22 de noviembre, día en que la Iglesia Católica celebra la Solemnidad de Jesucristo Rey del Universo, dará inicio en México el Año Jubilar por el Centenario de la Resistencia Cristera (1926-2026).

Su objetivo es conmemorar la gesta de quienes defendieron la libertad religiosa durante el conflicto religioso provocado por la entrada en vigor en 1926 de la Ley Calles.

Bajo el lema “Su fe, nuestra memoria y su testimonio, nuestra misión”, esta celebración nacional constituye un momento significativo de comunión eclesial entre los católicos, memoria agradecida y renovación de la fe, al recordar el testimonio de quienes cien años atrás permanecieron fieles a sus creencias.

¿Qué mártires mexicanos serán recordados durante el Año Jubilar?

Este año, será también una oportunidad para conocer y reflexionar en torno a la historia y el testimonio de cada uno de los mártires mexicanos, 25 de ellos canonizados el 21 de mayo del año 2000 por Juan Pablo II; el grupo de San Cristóbal Magallanes y compañeros mártires, entre los que destacan San Pedro Esqueda, San Tranquilino Ubiarco y Santo Toribio Romo.

Además del grupo de 13 mártires beatificados en el Estadio Jalisco el 20 noviembre de 2005; entre los que se encuentra San José Sánchez del Río, postreramente canonizado el 16 de octubre de 2016 por el Papa Francisco. O el beato Miguel Agustín Pro, primer mártir mexicano beatificado en 1988, cuya causa de canonización está en proceso.

Durante la Solemnidad de Nuestro Señor Jesucristo Rey del Universo, este domingo 22 de noviembre los Obispos de todo el país en sus respectivas Catedrales darán lectura al Decreto de la Penitenciaría Apostólica, mediante el cual se concede la indulgencia plenaria con ocasión de este Año Jubilar. De esta manera dará inicio oficialmente esta celebración en todo México.

Por ello, mediante un comunicado, la Conferencia del Episcopado Mexicano invita “a todos los fieles a participar con fe y esperanza de este tiempo jubilar, acogiendo el don de la indulgencia plenaria conforme a las disposiciones de la Iglesia”.

Acerca del Jubileo

Para la Iglesia Católica, los años jubilares son ocasiones especiales de renovación espiritual que se celebran ordinariamente cada 25 años. Representan un tiempo de gracia en el que se invita a los fieles a obtener la indulgencia plenaria, es decir la remisión total ante Dios de la pena temporal debida por los pecados cuyas culpas ya han sido perdonadas mediante el sacramento de la confesión.

Todo fiel puede aplicar para sí mismo o por los difuntos, a manera de sufragio, las indulgencias plenarias.

Durante este periodo verdaderamente extraordinario, los fieles podrán obtener la indulgencia al peregrinar a Santuarios dedicados a los mártires mexicanos en el país, al Cerro del Cubilete en Guanajuato, así como a los templos que cada obispo designe en su respectiva diócesis.

Los requisitos para obtenerla son: confesión sacramental, Comunión Eucarística, orar por las intenciones del Papa León XIV y peregrinar a uno de los templos jubilares.