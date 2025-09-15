Metrorrey será gratuito por las fiestas patrias 

El metro será gratuito durante las fiestas patrias para facilitar la asistencia de los ciudadanos a los eventos organizados el Gobierno del Estado

Durante las fiestas patrias, el acceso al metro será gratis, para que todo aquel ciudadano que busque ir a las fiestas que se van a celebrar por algunos municipios y el propio Gobierno del Estado, pueda usar este transporte sin problema.

Este pasaje gratis iniciará el lunes a las 2:00 de la tarde y terminará a las 2 de la mañana del martes, así lo informó Metrorrey a través de sus redes sociales.

Las estaciones de Metrorrey facilitan la llegada a la Macroplaza, donde será la “Macro Fiesta Mexicana” que es celebrada por el gobierno del estado, en donde se presentarán bailes folklóricos y artistas como Myriam Montemayor, La Treviñosa Banda Regia, Joss Favela y, como acto principal, la banda Duelo.

De igual manera, también acerca el acceso al centro de Guadalupe, en donde por las fiestas patrias habrá diferentes exposiciones de comida típica mexicana, baile folklórico y música en vivo a cargo de La Casetera, Sonora Dinamita, Paco Silva y su Tropa Colombiana en la plaza principal del municipio a partir de las 7:00 de la noche.

Hasta el momento, solo se ha informado que tanto el pasaje gratis como la extensión de horarios serán solo para el metro y no para otros transportes de Metrorrey como Transmetro o Metrobús.