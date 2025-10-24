Metrorrey responde a caso de mujer expulsada de vagón rosa

La controversia estalló cuando los vagones rosas, que son exclusivos para mujeres y niños, fueron abarrotados también por hombres.

Tras el incidente ocurrido en la estación Y Griega de la línea 1 de Metrorrey, el organismo ha comunicado que se trató de un tren que prestaba servicio extra, mismo que se incorporó debido a la alta afluencia y motivo por el cual, operativamente se tomó la decisión de que todos los vehículos del tren fueran de uso mixto, de acuerdo a lo establecido en el Manual Interno para la Prevención y Atención del Acoso, Hostigamiento y Violencia Sexual en el Sistema de Transporte Colectivo Metrorrey.

Por otro lado, mencionaron que iniciaron comunicación con el Instituto Estatal de las Mujeres (IEM) para asesoría en mejora de la prevención, así como que se actúe de acuerdo con lo establecido en el Manual antes mencionado.

El primer punto a abordar será el reforzamiento de la capacitación del personal de Metrorrey en el tema para evitar que se repitan situaciones así en el futuro.

En paralelo, a petición del Instituto Estatal de las Mujeres, trabajan en conjunto para incorporar la perspectiva de género en la encuesta anual de calidad en el servicio público de transporte.

Mujer reclamó presencia de hombres y fue expulsada del vagón



Los hechos se registraron la noche del sábado, aproximadamente a las 21:30 horas después de que culminó el partido de fútbol entre Rayados vs. Pumas y los aficionados abordaron el metro para regresar a sus hogares.

La situación se volvió polémica cuando varios hombres ocuparon los vagones rosas, destinados exclusivamente para mujeres y niños. Una usuaria, que no formaba parte del grupo de aficionados, se inconformó y exigió que se retiraran, advirtiendo que activaría el freno de emergencia si no lo hacían.

La situación quedó captada en video por otros usuarios y difundida ampliamente en redes sociales.