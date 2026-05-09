Metro queda varado en estación Mitras por falla de energía

Los afectados abandonaron las instalaciones del Metro y comenzaron a buscar transportes alternos para poder llegar a sus destinos, causando molestias.

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Decenas de ciudadanos resultaron molestos luego de que un vagón del metro quedara varado metros antes de la estación Mitras.

Fue alrededor de las 8 de la mañana cuando, tras una falla en el sistema de energía, el vagón quedó parado, haciendo que los usuarios vivieran momentos de desesperación, por lo que tuvieron que retirar las ventanas y abrir las puertas, cruzando por las vías hasta la estación más cercana.

Fue luego de aproximadamente una hora que trabajadores y personal de Metrorrey movieron el vagón hasta la estación Mitras, donde el total de personas descendió.

En el lugar se presentó Protección Civil del Estado para eliminar riesgos, dando por anulado el servicio.

Los afectados abandonaron las instalaciones del Metro y comenzaron a buscar transportes alternos para poder llegar a sus destinos, causando molestias.

Metrorrey dio a conocer que la línea 2 y 3 continúan funcionando con normalidad, y se espera la información para conocer qué habría causado el daño en el vagón, así como cuánto tiempo pasará para la restauración del servicio.